Силовики РФ: продолжительные попытки форсировать Днепр самоубийственны для ВСУ

Эта "зона полностью контролируется российской артиллерией и операторами дронов", рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Задача по форсированию реки Днепр самоубийственна для украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"ВСУ не оставляют попытки форсировать Днепр и продолжают периодически перебрасывать диверсионные группы на острова. Фактически, данные действия являются самоубийственными, так как зона полностью контролируется российской артиллерией и операторами дронов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для подобных операций ВСУ используют набитые монтажной пеной моторные лодки. По мнению собеседника, таким образом после попадания осколка в моторку воздух спускается не так быстро.

"На островах находятся хорошо подготовленные российские бойцы, поэтому даже в случае успешной высадки возвращение в Херсон живым - скорее исключение из правил", - подчеркнули в подполье.