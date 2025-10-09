Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с отсрочкой по уходу за инвалидом

Сдавшийся в плен сержант ВСУ рассказал ТАСС, что его отправили на полигон, несмотря на наличие всех документов

КУРСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчину, у которого была отсрочка из-за ухода за тещей-инвалидом. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного отделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, старший сержант Сергей Дорофеев, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Ко мне они (сотрудники ТЦК - прим. ТАСС) подошли, мол, служить поеду. Я сказал, что у меня есть право на отсрочку: ухаживаю за тещей-инвалидом, все документы есть. Мне ответили, что она не является близким родственником и причиной уклонения от службы", - рассказал собеседник агентства.

После этого Дорофеева вместе с другими мобилизованными мужчинами увезли на полигон в Черновицкую область, где они походили обучение.

Ранее мужчина был мобилизован в ряды ВСУ дважды, последний раз - в мае 2025 года.