Бойцы ВС РФ по звуку генератора обнаружили командный пункт ВСУ в Каменском

В момент штурма командного пункта внутри находились двое украинских военнослужащих, сообщил рядовой с позывным Маэстро

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" при штурме населенного пункта Каменское Запорожской области обнаружили командный пункт ВСУ по звуку работающего генератора. Об этом сообщил ТАСС рядовой с позывным Маэстро.

О взятии населенного пункта Каменское войсками группировки "Днепр" 30 августа сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Заняли мы свою точку в Каменском. Утром слышим: заработал генератор где-то в 30-40 метрах от нас. Он [генератор] пол часа поработал, заглох. Вечером такая же песня. Поработал 30-40 минут - заглох. Мы по рации передали, что здесь где-то есть [ВСУ]. На другой день опять он утром заработал, и мы пошли на разведку проверить. Это соседнее здание. Мы по генератору обнаружили, что там находятся наши враги. Решили, что нужно их захватить. Захватили, выбили их оттуда", - сказал военнослужащий.

Маэстро уточнил, что в момент штурма командного пункта внутри находились двое украинских военнослужащих. "Они доложили, что командование ушло еще две недели назад, а их оставили охранять этот командный пункт и следить. Там пулеметная точка была и шесть кроватей", - подчеркнул боец.

Он отметил, что, судя по найденным внутри документам, данный командный пункт также занимала женщина. "Там по документации была одна женщина, ее позывной Мадонна или Мадина, точно не помню уже. Плюс находили губную помаду, тушь, медикаменты. Может быть, медик была она", - предположил Маэстро.