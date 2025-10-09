Командир Дождь: ВСУ оборудовали в Нововасилевском разветвленную сеть тоннелей

Боец уточнил, что для прохождения туннеля необходимо зайти в блиндаж

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в Нововасилевском оборудовали разветвленную сеть тоннелей, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 394-го полка группировки войск "Восток" с позывным Дождь.

"Блиндажи делают уже с тоннелями. То бишь просто так в блиндаж не зайти. Надо пройти тоннель, чтобы зайти в блиндаж", - рассказал командир.

Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.