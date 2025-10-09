Разведчик Осирис: в боях за Нововасилевское уничтожено до двух взводов ВСУ
02:01
ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в боях за Нововасилевское в Днепропетровской области уничтожили до двух взводов ВСУ. Об этом рассказал ТАСС разведчик 394-го полка с позывным Осирис.
"Противника было примерно около двух взводов уничтожено", - рассказал разведчик.
По его данным, наибольшие сложности для российских штурмовиков создавали тяжелые гексокоптеры типа "Баба-яга", которые, по словам разведчика, летали как ночью, так и днем.
Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.