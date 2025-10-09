Бойцы российского спецназа уничтожили украинский коптер "Баба-яга"

В Минобороны добавили, что при осмотра места падения дрона были обнаружены и изъяты его фрагменты корпуса и электронные компоненты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы спецназа группировки войск "Запад" уничтожили тяжелый украинский беспилотник "Баба-яга" на cватовско-купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" успешно нейтрализовали сложную воздушную цель противника - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Баба-яга" на сватовско-купянском направлении", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что в результате анализа данных был вычислен регулярный маршрут полета вражеского дрона. Для выполнения задачи его уничтожения была оперативно подготовлена и занята огневая позиция в районе вероятного пролета. Спустя некоторое время вражеский тяжелый коптер был обнаружен и уничтожен.

В МО РФ также рассказали, что в ходе осмотра места падения дрона были обнаружены и изъяты фрагменты корпуса и электронные компоненты уничтоженного беспилотника. Все полученные материалы направлены в тыловые лаборатории для проведения всестороннего исследования и анализа конструктивных особенностей вражеской техники.