Командир Дождь: в Нововасилевском ВСУ минировали своих раненых

Военнослужащие противника в селе также минировали и медали, которые отбирали у местных ветеранов Великой Отечественной войны

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в Нововасилевском минировали своих раненых сослуживцев, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 394-го полка группировки войск "Восток" с позывным Дождь.

"Они теперь минируют сами своих же раненых, трехсотых. Мы даже не можем подойти, ни оказать помощь, ни вытащить, ни эвакуировать его", - рассказал командир.

Он добавил, что военнослужащие ВСУ в селе минировали и медали, которые отбирали у местных ветеранов Великой Отечественной войны. "У нас ребята, в частности один парнишка, уже медалей 40 собрал, принадлежащие ветеранам Великой Отечественной войны. И то, собрал рискуя жизнью. Они даже эти медали, вокруг минируют. В Великой Отечественной войне наши деды воевали, и как они пытаются стереть нашу память", - уточнил командир.

По словам командира, медали разбрасывают на улицах, а вокруг них ставят мины-ловушки. "Расчет на наше уважительное и трепетное отношение к истории, к подвигу предков", - пояснил Дождь.