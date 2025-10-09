Боец Скар: британские наемники дрались за Нововасилевское до последнего

Бойцы обнаружили средства связи и радиостанцию ВСУ, прослушивание эфира которой дало ценную информацию о намерениях и передвижениях врага

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток", освобождавшие село Нововасилевское в Запорожской области, рассказали об отчаянном сопротивлении британских наемников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Заходили с лесополос малыми группами. Уже в самом населенном пункте Нововасилевское накапливали силы для дальнейшей зачистки, освобождения. Работали при поддержке отделений БПЛА наших боевых товарищей. Сложности были с британскими наемниками - они дерутся до последнего, не отступают, позиции не сдают. Но мы при нашей слаженной работе продвигались, закреплялись, противника оттесняли, зачищали каждый метр. Поняли, что это иностранцы, когда обнаружили британские нашивки, документы и форму - не просто натовскую, у них своя форма", - рассказал пулеметчик с позывным Скар на видео, предоставленном ведомством.

В свою очередь, разведчик с позывным Осирис поведал, что во время зачистки бойцы обнаружили средства связи и радиостанцию ВСУ, прослушивание эфира которой дало ценную информацию о намерениях и передвижениях врага. "Удалось затрофеить их радиостанцию - слушали эфир. Это сильно помогало: где и как наступать, куда давить", - пояснил он.