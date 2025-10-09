Для прорыва обороны ВСУ у Нововасилевского ВС РФ уничтожили пулеметное гнездо

Пулеметчики в паре со снайперами долго не давали пехоте пройти, рассказал штурмовик 394-го полка грппировки войск "Восток" с позывным Скар

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Пулеметное гнездо и снайпер ВСУ были уничтожены на подходе к Нововасилевскому Днепропетровской области для прорыва линии обороны, рассказал ТАСС штурмовик 394-го полка грппировки войск "Восток" с позывным Скар.

"Пулеметчики в паре со снайперами долго не давали пехоте пройти. При поддержке артиллерии, минометов, пока здание это, можно сказать, не разрушили полностью до подвала, пехота [ВС РФ] не могла двигаться. Как только здание было уничтожено, малыми группами пехота все таки дошла до населенного пункта", - рассказал разведчик.

Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.