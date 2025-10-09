Разведчик Осирис: напор ВС РФ стал причиной падения обороны в Нововасилевском

По словам военнослужащего, ВСУ не ожидали такого напора со стороны российских сил

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Напор и стремительные действия штурмовиков группировки войск "Восток" стали причиной обрушения обороны противника в Нововасилевском Запорожской области, рассказал ТАСС разведчик 394-го полка с позывным Осирис.

"Оборона их рухнула из-за того, что была неожиданность с нашей стороны, наш напор. Потому что мы работаем агрессивно, дерзко. То есть от дерзости нашей у них оборона рухнула", - сказал он.

Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.