Разведчик Осирис: напор ВС РФ стал причиной падения обороны в Нововасилевском
Редакция сайта ТАСС
02:02
ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Напор и стремительные действия штурмовиков группировки войск "Восток" стали причиной обрушения обороны противника в Нововасилевском Запорожской области, рассказал ТАСС разведчик 394-го полка с позывным Осирис.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Оборона их рухнула из-за того, что была неожиданность с нашей стороны, наш напор. Потому что мы работаем агрессивно, дерзко. То есть от дерзости нашей у них оборона рухнула", - сказал он.
Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.