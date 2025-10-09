Расчеты дронов сбросили листовки на позиций ВСУ в Херсонской области

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие подготовили более 1 тыс. листовок с призывом к украинским военнослужащим добровольно сложить оружие

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения беспилотной авиации группировки войск "Днепр" сбросили более 1 тыс. листовок на позиций ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с использованием дрона квадрокоптерного типа выполнили залистовывание позиций противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие подготовили более 1 тыс. листовок с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, предотвратить бессмысленное кровопролитие.

В МО РФ отметили, что использование дронов позволяет без потерь выполнять специальные задачи по нанесению морально-психологического удара по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях.