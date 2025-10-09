Боец Осирис: в Нововасилевском ВСУ использовали напечатанные на 3D принтере мины

Разведчик 394-го полка подчеркнул, что в борьбе с такими минами основное условие - внимательность и осторожность

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Украинская группировка использовала в Нововасилевском в Днепропетровской области мины, распечатанные на 3D-принтере, рассказал ТАСС разведчик 394-го полка с позывным Осирис.

"У них [ВСУ] новые мины, распечатанные на 3D-принтере, пряник такой неприметный зеленый, либо они его обклеивают всякой травой такого защитно-маскировочного цвета", - рассказал разведчик.

Он подчеркнул, что в борьбе с такими минами основное условие - это внимательность и осторожность.

Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.