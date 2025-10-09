Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили боевую технику ВСУ в Сумской области

Цели были обнаружены в ходе разведки районов сосредоточения противника при помощи разведывательных беспилотников группировки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов 9-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в ходе боевой работы по созданию полосы безопасности уничтожили танк, пикап, склад боеприпасов и укрытие с живой силой формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения в Сумской области", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что цели были обнаружены в ходе разведки районов сосредоточения ВСУ при помощи разведывательных беспилотников группировки.