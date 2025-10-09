Расчеты FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-80БВ в Константиновке

Боевая машина противника была замаскирована на приусадебном участке возле частного жилого дома

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинский танк Т-80БВ в донецком городе Константиновка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведчики 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с использованием разведывательного БПЛА Zala обнаружили хорошо замаскированный на приусадебном участке возле частного жилого дома в населенном пункте Константиновка танк Т-80БВ ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что расчеты FPV-дронов 27-го артиллерийского полка нанесли по вражескому танку три последовательных удара дронами. В результате успешной атаки Т-80 загорелся, что привело к детонации боезапаса.