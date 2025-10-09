Операторы FPV-дронов бригады "Волки" поразили блиндаж с личным составом ВСУ

Военные противника отказались сдаваться и активно оборонялись

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Добровольческой бригады "Волки" Южной группировки войск поразили блиндаж с личным составом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы FPV-дронов разведывательно-штурмовой бригады "Волки" добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли удар по блиндажу, в котором находились военнослужащие ВСУ. Цель была обнаружена с применением разведывательного БПЛА", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что по данным разведки бригады, находящиеся в укрытии военные ВСУ отказались сдаваться и активно оборонялись, мешая продвижению российских штурмовых групп.