Танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

При получении подтверждения об уничтожении противника танк убыл в безопасное место для пополнения боекомплекта и получения новых задач

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж танка Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" обеспечил продвижение штурмовых подразделений, уничтожив замаскированный опорный пункт вместе с живой силой ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что при получении подтверждения об уничтожении противника танк убыл в безопасное место для пополнения боекомплекта и получения новых задач. Ведение огня корректировалось с помощью беспилотных летательных аппаратов соединения, их же камеры фиксировали уничтожение выявленных целей.

"Наша основная задача - это помощь наступающим силам, то есть штурмовым подразделениям. Работаем с закрытых позиций. Противник укреплен, иногда серьезно укреплен, но мы работаем над этим. Все равно идем вперед", - рассказал начальник штаба танкового батальона Сергей Булдин на видео, предоставленном ведомством.