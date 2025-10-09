Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении

В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности в Харьковской области расчет самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожил живую силу противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" сорвал ротацию подразделений ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчет самоходной гаубицы "Мста-С" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил живую силу формирований ВСУ при попытке ротации подразделений на линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что координаты были получены от операторов беспилотников группировки. После получения огневой задачи военнослужащие выполнили серию залпов на дистанцию около 20 км и несколькими точными выстрелами уничтожили цель.

В Минобороны подчеркнули, что артиллерийские подразделения Северной группировки круглосуточно наносят удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, а также бронетехнике и живой силе украинских солдат на харьковском направлении.