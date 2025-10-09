Операторы FPV-дронов уничтожили два танка ВСУ на запорожском направлении

Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и вывели их из строя

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили два танка ВСУ возле поселка Новое на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами воздушной разведки группировки войск "Восток" было обнаружено движение двух танков противника в районе населенного пункта Новое Запорожской области - одна машина буксировала вторую. На точку оперативно вылетели FPV-дроны. Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их", - информировали в ведомстве.