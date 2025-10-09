Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили станции помех и комплексы РЭБ ВСУ

Разведку и наблюдение за обстановкой обеспечивали беспилотные летательные аппараты группировки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 группировки войск "Восток" уничтожили станции помех и комплексы радиоэлектронной борьбы на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Днепропетровской области артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили станции помех и системы радиоэлектронной борьбы противника. По данным разведки, обнаруженные средства РЭБ создавали угрозу работе наших подразделений и прикрывали передвижение техники и живой силы противника. После уточнения приоритетов огневых задач расчеты нанесли удары по обозначенным целям - станции помех и комплексы РЭБ выведены из строя", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что разведку и наблюдение за обстановкой обеспечивали беспилотные летательные аппараты группировки. Полученные данные позволили определять приоритетность целей и обеспечить точность огневого воздействия.