Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевского

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство обороны опубликовало видео боев за населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области.
На кадрах запечатлены удары по позициями противника, а также российские солдаты, разворачивающие флаг.
Об освобождении населенного пункта и 4 кв. км по правому берегу реки Янчур сообщалось 7 октября. По данным ведомства, освободить Нововасилевское удалось благодаря военнослужащим 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".