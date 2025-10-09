Минобороны показало кадры освобождения Нововасилевского

На видео запечатлены удары по позициями противника, а также российские солдаты, разворачивающие флаг

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство обороны опубликовало видео боев за населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На кадрах запечатлены удары по позициями противника, а также российские солдаты, разворачивающие флаг.

Об освобождении населенного пункта и 4 кв. км по правому берегу реки Янчур сообщалось 7 октября. По данным ведомства, освободить Нововасилевское удалось благодаря военнослужащим 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".