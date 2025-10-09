Подполье: на Запорожье Киев перераспределяет социальный бюджет на военные цели

По словам собеседника, ситуация усугубляется коррупцией и чиновничьим произволом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украинская администрация на подконтрольной ей территории Запорожья перераспределяет заложенные на социальные нужды средства в пользу ВСУ, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"Администрация действует исключительно в интересах военных, при этом социальный бюджет постоянно перераспределяется. Ситуация усугубляется коррупцией и чиновничьим произволом - зачастую стоимость строительства защитных сооружений превышает стоимость объекта инфраструктуры, который планируют обезопасить", - сказал собеседник агентства.