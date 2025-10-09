Марочко: Киев усиливает ВСУ под Купянском штурмовиками из числа заключенных

Военный эксперт уточнил, что прибывший штурмовой взвод разместили в лесном массиве на заброшенной турбазе

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило под Купянск Харьковской области третью с начала октября группу штурмовиков ВСУ из числа заключенных, подписавших контракт с Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По данным агентурного источника, в населенный пункт Оскол Харьковской области под военизированной охраной прибыли три автозака с заключенными, подписавшими контракт с украинским Министерством обороны. Как сообщает информированный источник, с начала октября это уже вторая партия украинских боевиков из числа спецконтингента", - сказал он.

Марочко уточнил, что прибывший штурмовой взвод разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы.