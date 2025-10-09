ТАСС: в Харьковской области уничтожили до взвода солдат ВСУ

Выжившие военные вынужденно отступили на следующие рубежи обороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ударами авиации ВС РФ и БПЛА "Герань-2" уничтожено до взвода личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБР) ВСУ на участке Меловое-Хатнее Харьковской области, один сдался в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое-Хатнее ударами авиации и БПЛА "Герань-2" уничтожены скопления живой силы и техники врага в районах Двуречанского, Чугуновки и Лозового. В ходе продвижения уничтожено в общей сложности до взвода живой силы из состава 3-й ОТМБР ВСУ, один сдался в плен", - сказал собеседник агентства.

Выживший личный состав ВСУ вынужденно отступил на следующие рубежи обороны, добавил он.