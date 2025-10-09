ТАСС: у Андреевки уничтожили штурмовую группу ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена в результате атаки в районе Андреевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении подразделения морской пехоты группировки "Север" отразили одну атаку штурмовой группы 158-й ОМБР ВСУ в районе Андреевки. В ходе огневого поражения вражеская боевая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник.