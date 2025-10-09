ТАСС: Украина направила заградотряд в Сумскую область из-за дезертирства

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране открыто более 270 тыс. уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части с начала 2022 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины из Львова направлена в Сумскую область в качестве заградотряда из-за массовой проблемы дезертирства среди украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки "Сумы". Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада НГУ из Львова. Их задача, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства, разрешено применять оружие", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил офис генпрокурора Украины, в стране открыто более 270 тыс. уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части (СОЧ) с начала 2022 года.

Ранее украинские власти из-за роста случаев дезертирства в рядах ВСУ позволили военным избежать уголовного наказания, если они добровольно вернутся на службу. Эта норма несколько раз продлевалась, в последний раз до 30 августа. Однако 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за СОЧ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 12 сентября в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что дезертирами числятся до 500 тыс. солдат ВСУ. 2 октября президент России Владимир Путин отметил, что в ВСУ с января по август этого года зафиксировано порядка 150 тыс. случаев дезертирства.