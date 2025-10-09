Степашин: удары Tomahawk будут означать военные действия США против РФ

Украинцы сами не смогут управлять ракетами, заявил бывший премьер-министр РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия будет сбивать ракеты Tomahawk, но сам факт их применения означал бы военные действия США против РФ. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя возможную поставку этого американского вооружения Киеву.

"Будем сбивать, как сказал наш президент", - заметил Степашин.

Он не стал прогнозировать, пойдет ли Вашингтон на этот шаг. "Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, [знаю], украинцы не смогут ими [ракетами Tomahawk] управлять - ни по наводке, ни по обслуживанию", - подчеркнул экс-премьер РФ.

Степашин считает, что Трамп "не зря пошутил" на тему того, что надо будет посмотреть, как именно украинская сторона будет использовать эти ракеты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп.

Американский лидер 6 октября заявил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается. "Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают, - отметил Трамп, имея в виду то, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты. - Куда они их направят".