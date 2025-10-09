Марочко: ВС РФ с начала недели почти на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Ставков
04:00
обновлено 04:05
ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения РФ с начала недели почти на 1 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Ставков Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"С начала текущей недели ВС РФ продвинулись восточнее населенного пункта Ставки в ДНР, вклинившись почти на 1 км в глубину обороны противника", - сказал он.
Военный эксперт добавил, что северо-западнее Кировска (украинское название - Звановка), также расположенного на краснолиманском направлении зоны СВО, силы РФ расширили зону контроля в низинной местности. Кроме того, юго-западнее Торского российские бойцы заняли новые рубежи и позиции, а также улучшили тактическое положение в районе Ямполя.