Над регионами России за ночь сбили 19 украинских БПЛА

Из них девять дронов уничтожили над Волгоградской областью

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА, из них 9 - над Волгоградской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 - над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и по 1 - над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей", - сообщили в военном ведомстве.