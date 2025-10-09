Марочко: ВС РФ окружили ВСУ у Кузьминовки

Российские бойцы лишили возможности отступить Вооруженные силы Украины, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Российские бойцы взяли в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, лишив противника возможности выйти из окружения, нанося по нему "плотный огонь". Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских боевиков, которая продолжает удерживать укрепрайон между упомянутыми населенными пунктами, находящийся на высотах. Невзирая на то, что горловина котла составляет еще порядка 3 км, вооруженные формирования Украины практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия наших войск", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что противник оказался в окружении из-за "безграмотного управления войсками и несвоевременных действий" командования ВСУ.

7 октября Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ на полкилометра вклинились в оборону ВСУ северо-западнее Кузьминовки в ДНР.