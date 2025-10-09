Российские войска уничтожили танк Leopard и другую технику ВСУ в ДНР

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Юг" также уничтожили боевую бронированную машину "Козак" и три наземных транспортных роботехнических комплекса

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Южная" уничтожили немецкий танк Leopard 1A5, боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" и три наземных транспортных роботехнических комплекса (НТРК) ВСУ на константиновском направлении ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами ударных БПЛА Южной группировки войск в ходе разведки местности был обнаружен замаскированный в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища Leopard 1A5 - немецкий основной боевой танк, переданный Германией на вооружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая машина незамедлительно была уничтожена расчетом ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Дроноводы группировки также пресекли попытку перемещения личного состава подразделений ВСУ с использованием ББМ "Козак", замеченной в ходе передвижения по дороге в Константиновке. Точным ударом FPV-дрона бронетехника противника была уничтожена вместе с личным составом.

В ведомстве также рассказали, что ВСУ пытались организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения с использованием НТРК на константиновском направлении севернее Клебан-Быкского водохранилища. "Две единицы НТРК ВСУ были поражены с использованием ударных FPV-дронов Южной группировки войск в светлое время суток, и одна роботизированная тележка была уничтожена в темное время суток", - сообщили в Минобороны.