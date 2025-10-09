Тральщик Балтфлота провел разведывательный поиск мин в Финском заливе

Боевые расчеты тральщика выполнили задачи обеспечения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде с проведением гранатометания отметили в пресс-службе флота

Тральщик "Новочебоксарск" © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Тральщик Балтийского флота "Новочебоксарск" в ходе морских учений провел противоминную разведку на маршруте движения кораблей и судов флота в Финском заливе, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой боевой подготовки базовый тральщик "Новочебоксарск" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провел учения, на которых отработал разведывательный поиск мин на участке корабельного фарватера в Финском заливе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевые расчеты тральщика выполнили задачи обеспечения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде с проведением гранатометания. В ходе поиска и траления мин в заданном квадрате Финского залива базовым тральщиком "Новочебоксарск" были обнаружены и уничтожены все учебные якорные и донные мины.

"Во время плавания экипаж тральщика отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и проводке кораблей и судов за тралами, форсированию минного заграждения", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время корабли и суда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполняют мероприятия по снижению минной опасности, которые в основном проводятся на рекомендованных маршрутах, фарватерах и местах якорных стоянок, портов, а также полигонов боевой подготовки сил флота, сказали во флотской пресс-службе.

Тральщик "Новочебоксарск" предназначен для противоминного обеспечения пунктов базирования сил Балтийского флота и охраны водного района. Водоизмещение корабля - 427 тонн, длина - 49 м, ширина - около 9 м, скорость хода - 14 узлов. Дальность плавания тральщика - 1 500 миль. На вооружении находится ПЗРК "Стрела", артиллерийские установки, мины.