В Калининградской области проходят учения морской авиации Балтийского флота

Экипажи многофункциональных истребителей и фронтовых бомбардировщиков разыгрывают тактические эпизоды

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Летчики истребителей и фронтовых бомбардировщиков авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота проводят учения в небе над материковой частью Калининградской области и акваторией Балтийского моря. Экипажи боевых самолетов отрабатывают задачи по предназначению, сообщает пресс-служба флота.

"В ходе полетов экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Так, на первом этапе учения бомбардировщики под прикрытием звена истребителей Су-27 выполнили полеты в назначенный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также отработали нанесение "ударов" авиационными средствами поражения по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника. В роли "противника" на этом этапе маневров выступали боевые корабли Балтийского флота, выполняющие учебно-боевые задачи в море.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали тактику нанесения ударов для уничтожения групповых наземных целей, имитирующих колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на специализированном полигоне в Калининградской области", - отметили в пресс-службе.

В общей сложности в рамках учений было совершено свыше 20 вылетов многоцелевых истребителей и бомбардировщиков в светлое и темное время суток. Полеты российских самолетов над Балтийским морем выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, констатировали военные.

О самолетах

Су-24М - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах, с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса воздух - воздух, воздух - поверхность по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям, а также увеличена дальность их применения.