ТАСС: бригада ВСУ в Сумской области принесла Киеву за месяц $20 млн убытков

В российских силовых структурах сообщили, что теперь вероятнее всего расчеты, оставшиеся без своих орудий, ждет перевод в более мобильные механизированные подразделения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Потеря шести самоходных артиллерийских установок "Богдана" 68-й отдельной артиллерийской бригадой (ОАБР) ВСУ в Сумской области за месяц принесли бюджету Украины убытков на $20 млн, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По словам собеседника агентства, 68-я ОАБР была переброшена в Сумскую область недавно, а основным образцом вооружения бригады является САУ 2С22 "Богдана".

"Вот только за последний месяц бригада потеряла около шести установок данного типа, не говоря уже о других образцах вооружения, в том числе буксируемых гаубицах. <…> Колесный вариант САУ "Богдана", обходится бюджету Украины в около 3,3 миллиона долларов за единицу (на шасси Tatra). Таким образом неопытная бригада принесла убытков в около $20 млн за месяц", - указал собеседник.

Он связал потерю техники бригадой с несколькими причинами: отсутствием боевого опыта военнослужащих и младших командиров; недолжным образом пройденное расчетами боевое слаживание; неадекватными задачами руководства по размещению огневых точек как можно ближе к ЛБС и отсутствием поддержки волонтеров.

По мнению собеседника агентства, теперь вероятнее всего расчеты, оставшиеся без своих орудий, ждет перевод в более мобильные механизированные подразделения.