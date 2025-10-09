Российский военный эвакуировал девять раненых сослуживцев с поля боя

Старший сержант ВС РФ Баясхалан Жамцуев находился под огнем противника

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Старший сержант ВС РФ Баясхалан Жамцуев эвакуировал девять раненых сослуживцев с поля боя, находясь при этом под огнем противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боя на одном из тактических направлений старшим сержантом Жамцуевым была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения девяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Баясхалан оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт", - сказали там.

В ведомстве отметили, что профессионализм старшего сержанта Жамцуева позволил спасти раненых военнослужащих, а также избежать потерь среди личного состава эвакуационной группы.

В Минобороны также рассказали о подвиге рядового Андрея Шавлова, который сумел в одиночку проникнуть в тыл противника и в ближнем бою ликвидировать двух военных ВСУ. "Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, рядовой Андрей Шавлов обошел с фланга опорный пункт, скрытно подобрался к блиндажу противника и, пользуясь внезапностью, ворвался на его позиции. Вступив в ближний бой, Андрей из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Шавлова позволили российским штурмовикам зачистить позиции противника, перегруппироваться и занять оборону в готовности отражать контратаку.