Бойцы ВС РФ рассказали, как приняли решение пойти на СВО

Военные служат в 5-й гвардейской бригаде 51-й гвардейской армии ЮВО, находящиеся в оперативном подчинении группировке "Центр"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ЮВО, находящиеся в оперативном подчинении группировке "Центр", рассказали в беседе с ТАСС, как приняли решение пойти на фронт.

Командир орудия "Гвоздика" с позывным Ветер сообщил, что пришел еще в Народную милицию ДНР и с тех пор продолжает служить. "В начале был порыв, хотел изначально пойти в артиллерию, но это было не так просто. А потом принял взвешенное решение [подписать контракт]", - рассказал боец. В прошлом году он был удостоен медали Суворова.

Говоря о реакции семьи, Ветер отметил, что его отец не успел узнать о решении сына пойти на фронт, поскольку погиб в 2014 году. "Но я думаю, он гордился бы. Он в армии служил, у него свой путь. А мама сначала переживала, а потом как-то домой в отпуск приехал, она говорит: "Да что ты крутишься? Вроде все сделал, езжай уже, давайте добивайте [противника]!" - отметил военнослужащий. По словам Ветра, его жена и ее семья также всегда и во всем поддерживают его.

Военнослужащий с позывным Колос родом из Московской области, а контракт решил подписать в июне. "Это было осознанное решение. Друзей много служит. Отстоять честь Родины, победить врага - такие принципы", - подчеркнул он. По словам Колоса, семья, конечно, за него переживает, но они "отпустили с честью". "Моя занимается гуманитарным делом, они волонтеры. И я до прихода сюда этим же занимался", - пояснил военнослужащий, добавив, что пошел на фронт, потому что уже не мог оставаться в стороне.

Наводчик с позывным Малыш больше полугода думал о том, чтобы подписать контракт. При этом, добавил он, все-таки решился поддаться спонтанному решению и пойти добровольцем на СВО.