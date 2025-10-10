Глава ВГА Ганчев: ВС РФ начали расширять зону контроля в южной части Волчанска

Река Волчья служит естественной преградой для продвижения российских войск

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские войска начали продвижение на волчанском направлении, последние пару месяцев они расширяют зону контроля на юге Волчанска Харьковской области, несмотря на преграду реки Волчья, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Да (есть продвижение на волчанском направлении - прим. ТАСС), так же, как и на купянском направлении. Оно не очень, может быть, и быстрое, потому что тоже есть определенные сложности и природные, так скажем, условия наступления: естественная преграда река Волчья, которая уже давно разделяет позиции наших вооруженных сил и вооруженных формирований Украины, делит город на две части. Северная [часть] уже больше года находится под контролем у нас, южная была полностью под контролем вооруженных формирований Украины. И стоит отметить, что за последние пару месяцев [идет продвижение ВС РФ] на южных территориях Волчанска, [там] находятся наши боевые штурмовые подразделения. То есть мы видим, что по Волчанску идет расширение зоны контроля", - сказал Ганчев.