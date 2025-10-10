Ганчев: ВСУ вдвое усилили атаки по жителям Харьковщины на фоне продвижения ВС РФ

Глава Харьковской военно-гражданской администрации отметил, что мирных жителей освобожденных населенных пунктов региона обстреливают при помощи БПЛА и артиллерии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с конца 2024 года вдвое увеличили количество атак по освобожденным населенным пунктам Харьковской области с целью террора мирных жителей на фоне продвижения в регионе ВС РФ, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Если оценивать конец 2024 года, то мы сейчас наблюдаем усиление обстрелов с применением БПЛА и артиллерии противника примерно вдвое. Наши войска давят сейчас по всей линии фронта, соответственно, противник принимает решение, так скажем, давления, в том числе и на мирное население. Но мы видим, что все равно линия фронта продолжает расширяться, и вот это просто, так сказать, предсмертная агония вооруженных формирований Украины, которые теряют позицию за позицией", - сказал Ганчев.

Он уточнил, что обстановка на освобожденной части региона остается крайне тяжелой, ВСУ совершают ежедневно атаки домов мирных жителей. Однако военно-гражданская администрация региона ежедневно оказывает харьковчанам поддержку: поставляет энергоресурсы, газовые баллоны, хлеб и другие гуманитарные грузы.