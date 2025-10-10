В России разработали вращающуюся оружейную установку для мотовездеходов

Разработка позволит стрелку поворачивать оружие на 360 градусов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища Минобороны России запатентовали вращающуюся на 360 градусов конструкцию для установки оружия на мотовездеходы. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

Разработка представляет собой вращающуюся оружейную установку к мотовездеходному транспортному средству с грузовой платформой.

"Вращающаяся платформа позволяет стрелку поворачивать вооружение относительно горизонтали на 360 градусов, установка кронштейна-стабилизатора на вращающуюся платформу обеспечивает вертикальную стабилизацию люльки при повороте вооружения в горизонтальной плоскости на 360 градусов и в вертикальной плоскости на 50 градусов, что дает возможность вести обстрел как с высот по низам, так и по летящим целям в любых направлениях", - говорится в документе.

Там отметили, что аналоги установки являются менее мобильным и компактным решением, не позволяющим переустановить их на иные виды боевой техники в кротчайшее для боевых действий время. Кроме того, по указанным данным, иные конструкции не обеспечивают поворот установки более чем на 60 градусов по горизонтали и 40 градусов по вертикали.

Ключевыми элементами заявленной разработки являются люлька для применяемого вооружения и опорное основание. Отличительная особенность заключается в том, что на основание установлены опоры крестовины. Вращающаяся платформа включает в себя основной и нижний фланцы, соединенные болтовым соединением. На основной фланец, в свою очередь, с помощью болтового соединения установлены опоры крестовины основного фланца и кронштейн стабилизатора. Важным конструктивным решением является механическая связь вращающейся платформы со станиной, которая осуществляется посредством металлических шаров, установленных в специальные кассеты. К станине жестко крепятся кронштейны треноги, обеспечивающие устойчивость всей системы.