ВСУ пытались перебросить БК, маскируясь под гражданских, но были уничтожены

В ходе ударов дронов в лодке сдетонировал боекомплект, который противник пытался перебросить своим подразделениям

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ, маскируясь под мирное население, пытались перебросить на лодке боекомплект (БК) своим подразделениям в дневное время на правобережье Днепра, но были уничтожены расчетами ударных дронов группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы разведывательных дронов выявили противника, который среди белого дня, маскируясь под гражданское население, спустил на воду лодку. В ходе ударов дронов в лодке сдетонировал боекомплект, который противник пытался перебросить своим подразделениям", - говорится в сообщении.

Начальник штаба батальона с позывным Филин рассказал об особенности ведения боевых действий вблизи населенных пунктов. "Сложность заключается в том, что здесь находится много городской застройки, много местных жителей. <…> Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает и пытается маскироваться под местного жителя", - пояснил он.