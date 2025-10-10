В Минобороны рассказали, почему первую АПЛ "звериной" дивизии назвали "Пантера"

Субмарина получила название благодаря изображению и надписи, которые нанесли художники на ее носовую часть перед выводом из эллинга

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Пантера" проекта 971 получила свое "хищное" название 35 лет назад за соответствующее изображение и надпись, нанесенные художниками на ее носовую часть перед выводом из эллинга. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Несмотря на отсутствие согласования с ВМФ, перед выводом из эллинга заводские художники нанесли на носовую оконечность корабля черный силуэт пантеры и надпись. <…> 10 октября 1990 года, когда атомная подводная лодка находилась в море на этапе заводских испытаний, была получена правительственная телеграмма о том, что приказом главкома В. Н. Чернавина АПЛ присвоено имя "Пантера", - сказали в ведомстве.

Атомная подводная лодка "Пантера" проекта 971 была заложена на Севмаше в 1986 году, а ее спуск на воду состоялся в 1990-м. В начале того же года на АПЛ прибыл экипаж. Командир атомной подлодки Василий Михальчук, старпом Алексей Буриличев, замполит Юрий Бузин рассказали строителям, что военные моряки решили дать своему кораблю название. АПЛ предлагалось именовать "Пантерой" в честь подлодки, которая одержала победу на море, потопив английский эсминец "Виттория" в 1919 году и открыв боевой счет советских подводников.

Примечательно, что нанесение изображения и надписи на АПЛ не было согласовано с Военно-морским флотом. Во время швартовных испытаний субмарины было подано дополнительное обращение на имя командующего Северным флотом о присвоении ей имени. Кроме того, начальнику политуправления ВМФ адмиралу Василию Панину была передана фотография АПЛ с рисунком на носу и просьба экипажа корабля и трудового коллектива Севмаша.

Именно с "Пантеры" началось присвоение имен и другим АПЛ проекта 971. Впоследствии серию стали называть "звериной" - за первыми кораблями шли "Волк", "Леопард", "Тигр", "Вепрь" и "Гепард", первая АПЛ XXI века. Корабли третьего поколения проектов 949 и 949А получили имена городов. Эту традицию продолжили атомоходы четвертого поколения проектов "Ясень" и "Ясень-М", а стратегическим ракетоносцам проектов "Борей" и "Борей-А" дали имена великих князей. Сегодня присвоение имен собственных атомным подводным лодкам находится в компетенции Министерства обороны Российской Федерации.