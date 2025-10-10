Группировка "Север" уничтожила боевую технику ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и тяжелый беспилотник ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" выявили маршруты передвижения техники для подвоза живой силы ВСУ на линию боевого соприкосновения в Харьковской области. После доразведки координат было принято решение на оперативное огневое поражение ударными FPV-дронами", - информировали в ведомстве.

На кадрах объективного контроля, предоставленных Минобороны РФ, запечатлено уничтожение бронеавтомобиля ВСУ американского производства Humvee, а также тяжелого беспилотника при попытке сброса боеприпасов на позиции подразделений группировки.