Расчет РСЗО "Град" уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Ликвидировано до 30 боевиков противника

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" Южной группировки войск уничтожил пункты управления беспилотниками и опорный пункт ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 1-й разведывательно-штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожил опорный пункт и пункты управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что скопление сил противника было вскрыто разведчиками в районе Миньковки. Расчет РСЗО "Град" под командованием командира взвода с позывным Сарацин прибыл на огневую позицию и нанес удар по целям. В результате атаки были поражены блиндажи и 4 пункта управления БПЛА ВСУ, уничтожено до 30 украинских боевиков.