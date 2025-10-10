Су-34 Южной группировки войск уничтожил авиаударом пункт управления БПЛА ВСУ

Удар нанесли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил авиабомбами украинский пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск Южная", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а данные разведки подтвердили уничтожение заданной цели.