Группировка "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Цель поразили при помощи РСЗО "Град"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области, обеспечив продвижение штурмовиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

"РСЗО "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе боевой работы в ночных условиях уничтожил крупный опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области, расчистив путь продвижению штурмовых подразделений группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что артиллеристы соединения после согласования огневого поражения с передовыми отрядами группировки обрушили залп из нескольких десятков реактивных снарядов на замаскированный опорный пункт противника, уничтожив живую силу, огневые точки и позиции ВСУ. Там подчеркнули, что за счет дальности поражения системы "Град" способны подавлять подразделения противника не только на линии боевого соприкосновения, но и уничтожать его инфраструктуру в глубине обороны, нарушая маршруты обеспечения подразделений ВСУ для их истощения.