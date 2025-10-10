Расчеты орудий 2С7 "Пион" уничтожили укрепрайон ВСУ в Харьковской области

По данным воздушной разведки, все цели были уничтожены с минимальными отклонениями

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты орудий большой мощности 2С7 "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайон ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты 203-мм пушек большой мощности 2С7 "Пион" 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный район ВСУ в Харьковской области на купинском участке фронта", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что при получении данных от аэроразведки расчеты "Пиона" выдвинулись в район выполнения боевых задач. Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, они выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были уничтожены с минимальными отклонениями.