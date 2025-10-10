Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Точными попаданиями разрушены блиндажи, уничтожены склады боеприпасов и поражены огневые точки противника

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили на днепропетровском направлении укрепленные позиции ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Днепропетровской области расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по укрепрайону противника. Средствами беспилотной разведки были обнаружены скрытые инженерные сооружения в лесополосах, использовавшиеся для хранения боеприпасов и временной дислокации боевиков. Артиллерийский расчет 152-мм орудий произвел серию прицельных выстрелов. Точными попаданиями разрушены блиндажи, уничтожены склады боеприпасов и поражены огневые точки противника", - информировали в ведомстве.

Кроме того, операторы ударных беспилотников группировки уничтожили в Днепропетровской области американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга".