Гаубицы М-46 уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки войск "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц М-46 группировки войск "Север" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области артиллерийские расчеты 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате артиллерийского удара осколочно-фугасными боеприпасами были разрушены основные сооружения пункта управления, уничтожено сопутствующее оборудование, включая средства связи и управления, а также живая сила ВСУ.