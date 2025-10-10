Военные России и Пакистана отработали задачи контртеррористических учений

В маневрах задействовали около 200 военнослужащих

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ и Исламской Республики Пакистан отработали совместные действия по борьбе с международным терроризмом в ходе учений "Дружба-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Учения "Дружба-2025" проводились на одном из полигонов Вооруженных сил России на территории Южного военного округа. В нем было задействовано около 200 военнослужащих. С российской стороны участвовали подразделения специального назначения, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях. Исламскую Республику Пакистан представили спецподразделения Сухопутных войск", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что мероприятия завершились награждением наиболее отличившихся военнослужащих, представители командования двух стран вручили участникам учений памятные медали и подарки.

Совместные российско-пакистанские учения "Дружба", направленные на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводятся с 2016 года как на территории Российской Федерации, так и Пакистана.