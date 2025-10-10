Эксперт Дацыков: отсутствие правовой базы мешает гражданским лазерным системам

Формально лазеры никак не квалифицированы, пояснил директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Отсутствие правового регулирования гражданских лазерных систем затрудняет их внедрение и использование для защиты от беспилотников. Об этом ТАСС заявил руководитель организационного комитета EXPO.UAV директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков.

"Нам нужно вводить в правовое поле гражданские лазерные системы, потому что на текущий момент они находятся вне рамок правового поля. То есть для защиты промышленных объектов их сейчас уже можно использовать, но на свой страх и риск, потому что формально данные системы не квалифицированы ни как оружие, ни как вооружение, ни как гражданская система. Нет алгоритма применения данных систем, и это точно будет тормозить их внедрение", - сказал он по итогам форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Эксперт отметил, что гражданские лазерные системы представляют собой один из типов воздействий на БПЛА, который, как и все остальные, имеет свои плюсы и минусы. "Из плюсов - это себестоимость одного поражения, которое стремится практически к нулю. Из минусов - сама по себе система достаточно дорогостоящая, она требует определенного уровня квалификации для работы с ней. Она на текущий момент не может быть массовой. Вот в этом, наверное, самая основная сложность", - сказал Дацыков, добавив, что гражданские лазерные системы могут и должны применяться в качестве одного из элементов комплексной защиты от дронов.

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" прошел в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсудили актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также были представлены передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.