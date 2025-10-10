Сенатор Никонорова: Россия вправе уничтожить источники огня по ЗАЭС

Член комитета Совета Федерации по международным делам назвала защиту людей и недопущение ядерной катастрофы приоритетом для РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия вправе уничтожить украинские источники огня, представляющие угрозу для Запорожской АЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Такое мнение выразила ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Наша страна неизменно предпринимает все необходимые меры для защиты станции. Напомню, что в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности 1994 года государства обязаны предотвращать любые действия, способные создать угрозу ядерным объектам и персоналу. Нарушение этих норм - серьезное преступление, и Россия, безусловно, вправе пресекать такие угрозы, в том числе уничтожать источники огня, если они представляют опасность для ЗАЭС и гражданских объектов. Защита людей и недопущение ядерной катастрофы - несомненный приоритет", - отметила собеседница агентства.

Никанорова подчеркнула, что киевский режим "по уже отработанной схеме сознательно идет на риск, чтобы вызвать международный резонанс и обвинить Россию в возможных последствиях". Она указала, что такие действия являются совершенно бездумными. При этом реальные угрозы для жизни и здоровья людей и всеобщей безопасности для Киева являются второстепенными, заключила сенатор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 9 октября заявил, что ситуация на ЗАЭС крайне сложная в силу безответственной линии Киева и "попустительства этому его западных спонсоров". Провокации, нападения на инфраструктуру станции продолжаются, добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России.

Запорожская АЭС обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов с 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции.